CircoMax - Una notte di Hit | stasera in tv | scaletta e ospiti del concerto di Max Pezzali

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dopo ildel 2022 tenuto a San Siro (Milano), Maxcelebra i suoi 30 anni di carriera - cominciata con gli 883 - a Roma, nell'imponente scenario del Circo Massimo. In compagnia di tanti, dona al pubblico festante una carrellata di brani celeberrimi, tormentoni per più...

IT 20:40 - PAPERISSIMA SPRINT 21:20 -NOTTE DI HIT Italia 1 18:21 - STUDIO APERTO LIVE 18:29 - METEO 18:30 - STUDIO APERTO 18:59 - STUDIO APERTO MAG 19:30 - C. S. I. MIAMI - BOMBE ......Massimo ribattezzato "". L'assunto che se ne ricava è semplice: Max Pezzali è stato ed è la bandiera di un divertimento anni '90 che non si spegne e viene vissuto ad ogni appuntamento con......Massimo ribattezzato "". L'assunto che se ne ricava è semplice: Max Pezzali è stato ed è la bandiera di un divertimento anni '90 che non si spegne e viene vissuto ad ogni appuntamento con...

Circo Max - Una notte di hit, il concerto di Max Pezzali su Canale 5 Mediaset Infinity

L’artista celebra con i fan trent’anni di carriera in una location storica con tanti amici sul palco, da Riccardo Zanotti a Lazza, Gazzelle e Articolo 31 Giulia… Leggi ...Circo Max Una notte di Hit è un evento unico nel suo genere. Canale 5 ripropone in prima serata il concerto per celebrare i 30 anni di carriera di Max Pezzali realizzato al Circo Massimo il 3 ...