Circeo | boom di firme per fermare la privatizzazione della strada della Batterie

(Di giovedì 7 settembre 2023) San Felice– Ha già superato le 5milala petizione per impedire ladelle, unica via di accesso ad un terzo del promontorio del, parte dell’omonimo parco naturale. Lanciata dall’associazione locale il Fortino il 25 agosto, la petizione “Affinché un terzo del Promontorio delnon diventi un giardino privato” aveva già raccolto più di millenelle prime 24 ore, a testimonianza di una questione molto sentita dall’opinione pubblica. Il comune di San Felice, risponde intanto che “la situazione risulta complessa e risalente agli anni ’50- ’60 e pertanto la disamina richiede l’acquisizione di documentazione non facilmente reperibile ...

... Terracina o, e dopo circa un'ora e mezza si arriva nel vecchio porto borbonico (per il ... Leggi anche › Turismo culturale, è. E l'Italia è sul podio: grazie a città d'arte, eventi e ...... chi ancora ha iniziato a cercare mesi e mesi prima per non farsi trovare impreparato per il... Cervia , Forte dei Marmi , San Felice, Milano , Riccione , Anzio , Viareggio , New York , ...... Terracina o, e dopo circa un'ora e mezza si arriva nel vecchio porto borbonico (per il ... Leggi anche › Turismo culturale, è. E l'Italia è sul podio: grazie a città d'arte, eventi e ...

Circeo: boom di firme per fermare la privatizzazione della strada ... Il Faro online

Il mare del Circeo fa il boom sui social, grazie al post dei giorni scorsi, con tanto di foto sul noto social network di Instagram da parte dell'attrice ...La scommessa dell'esperto Livio Buffo: intuizione partita guardando una vecchia cartina, confermata dal racconto degli abitanti di San Felice Circeo ...