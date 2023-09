Cipro-Scozia Campionato europeo | 08-09-2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

La Georgia ha vinto contro(1 - 2), pareggiato contro la Norvegia (1 - 1) e perso contro la(2 - 0). La Spagna, invece, ha una partita in meno in quanto é stata impegnata nelle finali di ......00 EUROPA ELITE LEAGUE U20 Polonia U20 - Portogallo U20 0 - 0 (*) EUROPA EUROPEI - QUALIFICAZIONE Georgia - Spagna 18:00 Bosnia - Erzegovina - Liechtenstein 20:4520:45 Croazia - ......iberici fanno visita alla squadra di Kvaratskhelia con la necessità di mettere punti in classifica per accorciare sullacapolista. Per Ferguson e compagni una sfida semplice in casa di. ...

Cipro - Scozia (0-0) Qualificazioni Europei 2024 la Repubblica

Inconveniente per la Spagna in occasione della trasferta in Georgia: dopo essere atterrati i magazzinieri si sono accorti di non aver con loro un ...Il programma odierno dei giocatori dell’Hellas impegnati in Nazionale Proseguono gli impegni dei gialloblù con le rispettive Nazionali: l’Italia Under 21 di Diego Coppola sarà impegnata contro la Lett ...