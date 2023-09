Cinema | Martone | Lascio Napoli | prossimo film a Roma

(Di giovedì 7 settembre 2023) “Ho applaudito a lungo Io, Capitano di Matteo Garrone, mi ha entusiasmato. Mi era sembrato strano che non fosse stato scelto per il festival di Cannes, forse perché non c’erano attori famosi adatti per il tappeto rosso”, dice all’ANSA con una punta di ironia Mario, che oggi ha ricevuto il premio Robert Bresson, il riconoscimento che l’Ente dello Spettacolo e la Rivista deltografo, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, conferiscono, da 24 anni, ai maestri del. “Garrone è uno dei nostri registi più straordinari e con la sua potenza di regista con questoci fa attraversare sofferenze e atrocità ma che alla fine dà speranza. È una forza vitale che è la forza di questo”. E poi annuncia: “Sto ...

Il cardinale si è soffermato su vari aspetti che caratterizzano ildiaffermando che i suoi film 'risolvono dentro la propria parabola narrativa le incongruenze, le distonie, le ...... Ragazza in Jeans , sezione per le teenager (tra i 13 e i 17 anni); Miss Sud& Tv , per ... Ester Capozzi, 19 anni di Trecase; Francesca Onorato, 18 anni di Agropoli; Naomi, 16 anni di ......qui per leggere il nostro articolo su Io Capitano ) Lo ha detto all'Adnkronos il regista Marioa margine della cerimonia di consegna del Premio Robert Bresson all' 80ma Mostra deldi ...

Mario Martone, 'lascio Napoli, il prossimo film a Roma' - Cinema ... Agenzia ANSA

"Ho applaudito a lungo Io, Capitano di Matteo Garrone, mi ha entusiasmato.Stasera in TV, Mercoledì 6 Settembre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali c ...