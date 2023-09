Cina | c’è una corrente del Partito comunista contro Xi?

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 settembre 2023) La politica interna cinese sta attraversando un periodo di turbolenza con segnali significativi. Il presidente Xi Jinping ha annunciato la sua assenza dal prossimo vertice dei G20 in India, delegando al premier Li Qiang il suo ruolo. Questa è la prima volta che Xi mancherà un vertice del G20, un evento che aveva sempre considerato di grande importanza come leader supremo della. Uno dei segnali precedenti di questa turbolenza è emerso durante l’inestivo annuale a Beidaihe, dove i leader attuali e ritirati delCinese si riuniscono in modo informale. In quest’occasione, un gruppo di anziani delin pensione ha criticato aspramente Xi, un atteggiamento insolito. Successivamente, Xi ha condiviso la sua frustrazione con i suoi collaboratori più stretti. Là notizie bomba è ...