Cimo | ' da Mur ennesimo schiaffo a medici specializzandi'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) - "in faccia ai giovani, considerati solo tappabuchi al bisogno, mentre il loro percorso formativo ancora una volta risulta di poco interesse per le Istituzioni". Commenta così il presidente della Federazione-Fesmed, la decisione del ministero dell'Università di far slittare la pubblicazione della ripartizione dei posti disponibili in ciascuna scuola di specializzazione inna, la cui data è stata spostata dall'8 al 26 settembre. Solo allora i candidati potranno esprimere le proprie preferenze in merito alle tipologie e alle sedi di scuola da frequentare. Il termine per le immatricolazioni slitta invece al 13 ottobre. Eppure l'inizio delle attività è stato confermato per il 1 novembre. Da qui la richiesta della federazione sindacale di ...