Ciclismo | Vuelta 2023 in tv | programma e telecronisti | chi commenta la corsa

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il, gli orari e idellaa Espana, l’ultimo Grande Giro della stagione che promette spettacolo sulle strade spagnole dal 26 agosto al 17 settembre. Tanti campioni al via di un appuntamento che anche quest’anno in Italia sarà trasmesso in diretta tv esclusiva dalle reti di Eurosport e Discovery+. Un’offerta tv e streaming davvero completa, che per lanon prevede alcuna copertura in chiaro sulle reti Rai a differenza di Giro d’Italia e Tour de France. Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e il campione uscente Remco Evenepoel sono solo alcuni dei corridori più attesi.: IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI MONTEPREMI E PRIZE MONEY: STARTLIST E FAVORITI Su Eurosport la ...