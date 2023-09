Chiusura Ss163 | Gagliano | “Così vanifichiamo gli sforzi per far crescere turismo”

Leggi su anteprima24

Ha mandato su tutte le furie i rappresentanti dell'associazione Vittime della Strada, il nuovo e pesante provvedimento dialla circolazione stradale della strada statale 163 in vigore oggi alle 13. Dopo il tratto tra Cetara e Maiori, chiude infatti anche l'area interessata da un incendio lo scorso 9 agosto nel comune di Conca de' Marini dopo che, ieri, un masso staccatosi dal costone ha colpito una vettura in transito. "La pericolosità dei costoni rocciosi che insistono sulla Strada Statale 163 Amalfitana è un problema che ogni anno viene fuori durante il periodo estivo. Puntualmente, i lavori vengono fatti senza un minimo di programmazione ma con interventi di somma urgenza", sostiene SalvatorePresidente dell'Associazione per la tutela delle vittime della strada Costiera Amalfitana, che ...