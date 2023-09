Chiude il consolato a Monaco e le spie russe piangono

(Di giovedì 7 settembre 2023) Alla fine di maggio la Germania aveva comunicato alla Russia che avrebbe chiuso entro fine anno quattro dei suoi cinque consolati distribuiti tra Amburgo, Bonn, Francoforte, Lipsia e. È stata una risposta al limite di 350 funzionari imposto da Mosca a Berlino poche settimane prime, che ha scritto il governo tedesco ad annunciare la chiusura, entro novembre, dei consolati di Ekaterinburg, Novosibirsk e Kaliningrad lasciando aperti soltanto l’ambasciata Mosca e ildi San Pietroburgo. Tra i cinque consolati, Mosca ha scelto di mantenere Bonn, capitale della Germania Ovest durante la Guerra fredda. La rinuncia aè piuttosto pesante per Mosca. Nella città bavarese e nei suoi dintorni hanno sede importanti aziende dell’industria della difesa tedesca, come Krauss-Maffei Wegmann, che produce il Leopard 2, Hensoldt, ...

Sicon la Juventus che, dopo il rientro di Andrea Cambiaso e Timothy Weah , non porta a casa ... Perdita importante per il Sassuolo che si è "" con l'ex Milan, Samu Castillejo .... la Russiail gas: panico in Europa, cosa succede ). Dall'altro lato della barricata ci sono ... Quest'ultimo va richiesto presso ilo l' ambasciata del Paese nel quale il cittadino ...Sicon la Juventus che, dopo il rientro di Andrea Cambiaso e Timothy Weah , non porta a casa ... Perdita importante per il Sassuolo che si è "" con l'ex Milan, Samu Castillejo .