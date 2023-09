Chiesa jr | 'Fede dice che sono più forte di lui Tifo Fiorentina | mi hanno insultato quando è andato alla Juve'

È un Papa attento e commosso quello che per quasi due ore, prima di scendere in Piazza San Pietro per l'udienza generale, ascolta dalla bocca dei vescovi del Sinodo dellagreco - cattolica ...... è il reverendo Iain Greenshields, allora moderatore dell'Assemblea generale delladi Scozia. Era molto preoccupata della. Era l'anno del Giubileo di Platino e quindi stava guardando ......di eventi legati al suo ruolo di cardinale Prefetto della Congregazione della Dottrina dellee ... spirituali...) e della memoria storico - culturale e pastorale legata al servizio alla...

L'Arcivescovo: «Familiari di Dio con grazia, fede e salvezza ... Diocesi di MIlano

Chiesa Jr viene da un periodo duro ... «Mio fratello è più forte di me», disse quel giorno Fede. «È bello che lo pensi, so che è una grande responsabilità. Cerco di imparare da lui e papà, sapendo che ...Un prete ha benedetto le armi da caccia, suscitando una riflessione sull'opportunità di tali benedizioni. La Chiesa, con il Libro delle Benedizioni, non prevede riti di benedizione per le armi, che so ...