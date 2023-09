Chi si ricorda di Clubhouse? È diventata un’app di messaggistica audio

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dimenticati i fasti del 2021,prova a reinventarsi per restare a galla. Ora ci sono le chat, che alla fine sono gruppi di amici che si scambiano vocali. Le voci in diretta non affascinano più....

E' IL NUOVO CAPO DELLA DIFESA UCRAINA 41 anni, Umerov proviene da una famiglia tatara che ... comela Bbc , prima consigliere di Mustafa Dzhemilev, lo storico leader dei tatari di Crimea, e ...Una delle ricorrenze più attese, le feste paesane in onore dei Santi sono alle porte e tra queste c'è anche Santa Greca. C'èancora sile passeggiate in calesse per raggiungere Decimomannu quasi 100 anni fa, il pranzo vicino alla chiesetta e l'occasione per stare tutti insieme. Momenti di gioia che ancora oggi, ...Le persone assiepate nella piazza lanciano fiori eè più vicino alle transenne chiede ai ... Così, in una lettera letta in chiesa, Ludovica , la sorella di Giogiò,il 24enne ucciso a Napoli. ...

Sempre più difficile pensare cosa si vuole - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Il governatore ligure: “Non siamo fuori dalla crisi energetica. Chi cita Hiroshima fa terrorismo. Daremo nuovo sviluppo ai territori interessati” ...La guida «Orientarsi tra i diritti» di Parent Project (utile a tutti) per districarsi tra norme e procedure poco chiare: da come attivare i sostegni necessari a scuola, ai benefici per i lavoratori «f ...