Chi era Marisa Leo | la 39enne uccisa dal suo ex compagno che lei aveva denunciato per stalking

(Di giovedì 7 settembre 2023) Chi eraLeo, ladal suo exSi chiamavaLeo la donnadal suo ex, che poi si è suicidato, nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 settembre a Marsala. Trentanove anni, mamma di una bambina di 3, avuta proprio dal suo assassino, nel 2020LeoAngelo Reina, questo il nome dell’ex, pere violazione degli obblighi di assistenza familiare. Originaria di Salemi,Leo era responsabile marketing e comunicazione della casa vinicola Colomba Bianca. “Era attiva contro la violenza di genere. È inesplicabile immaginare una nuova vendemmia senza Lei. Siamo sgomenti. Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la ...

Si chiamava Marisa Leo la donna uccisa dal suo ex compagno, che poi si è suicidato, nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 settembre a Marsala. Trentanove anni, mamma di una bambina di 3, avuta propr ...Per questo, la fine di una relazione rappresenta una grave ferita per chi è afflitto da un simile disturbo della personalità. Angelo, e tutti i soggetti come lui, era dipendente dall'ammirazione e ...