Chi è Marisa Leo | la donna uccisa dall’ex a Trapani

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) –Leo, 39 anni, originaria di Salemi, è stataoggi dall'ex nel trapanese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo l'avrebbe attirata in campagna, in contrada Ferla tra Marsala e Mazara del Vallo, per un incontro "chiarificatore". Qui le ha sparato almeno tre colpi di pistola. Poi è fuggito a Castellammare del Golfo e si è tolto la vita. Laera responsabile marketing e comunicazione nel settore vitinicolo per un'azienda siciliana, Colomba bianca. "del vino, madre premurosa e ispiratrice delle nostre cantine. Mente e braccio di scelte di successo, colonna portante di progetti internazionali per la filiera vitivinicola italiana, visionaria comunicatrice nel mondo dei vitigni made in Sicily. Era attiva contro la violenza di genere", si legge nel post pubblicato sul profilo Facebook ...

Una didascalia sul suo profilo Facebook concisa ed entusiasta, con un occhi volti al futuro che non vedrà mai: «Keep hunting for life vibrations!», «Continuate a ...