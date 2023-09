Che fine faranno gli assegni?

(Di giovedì 7 settembre 2023) Non li usa quasi più nessuno e alcune banche vogliono ritirarli: anche se hanno ancora alcune funzioni specifiche, come comprare casa

...questionida più di 50 anni caratterizzano il conflitto nel paese: una riforma agraria strutturale, la promozione della partecipazione politica degli ex combattenti e delle vittime, ladella ...Ringraziamo di cuore tutti i medici, infermieri, volontari e personalegli ha dedicato tutta la professionalità e l'amore possibili e hanno reso possibile questo lieto'....vita sentimentale ma ora è per luibatte il cuore della showgirl. Bello, affascinante, laureato in economia e gestione aziendale, Lorenzoni è presidente di un'azienda di moto e accessori. La...

Che fine ha fatto Pereyra: ancora disoccupato, si allena con una squadra di seconda categoria Fanpage.it

PADOVA - L'ingegner Franco Ferraro guida il pool di privati che stanno portando avanti l'operazione di recupero delle palazzine di piazzale Boschetti, grazie a uno scambio fra i loro ...Sarà una serata indimenticabile, quella del 9 settembre, a Castelnuovo Scrivia, in occasione della 24^edizione della Giornata “Franca Cassola Pasquali” ...