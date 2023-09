Centro | Mastella | “Renzi non può fare il Marchese del Grillo”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi? “Per me va bene, ma non vorrei che si facesse come con Meucci che inventò il telefono e poi Bell ne sfruttò la portata economica, in questo caso politica. Oggi c’è un’opposizione che non rappresenta un’alternativa al governo, dall’altro c’è undestra che ha perso Berlusconi nell’area centrale. Questopuò nascere su quelle che erano le basi della Margherita. Però qui non può essere chefaccia ildel, o si parte tutti insieme e con un rapporto paritario oppure non va bene”. Lo afferma Clemente, sindaco di Benevento, a “Fino a qui tutto bene” su Radio Cusano Campus. L'articolo proviene da Anteprima24.it.