Cento metri al giorno Stoltenberg | il numerino che terrorizza Putin

(Di giovedì 7 settembre 2023) La controffensiva ucraina starebbe guadagnando 100di terreno al. Lo ha detto il Segretario generale della Nato, Jens, in audizione alla commissione Affari Esteri e alla sottocommissione Difesa del Parlamento europeo.ha anche chiuso la vicenda del drone russo precipitato in Romania, giudicato "un evento non intenzionale". Le forze armate ucraine hanno issato la bandiera gialloblu in due insediamenti nella regione di Kharkiv, al confine con la Russia. Intanto Mosca starebbe spostando le sue forze sul fronte orientale da altre aree dell'Ucraina, visti i successi della controffensiva di Kiev.