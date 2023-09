Celiachia | le iniziative di AIC per il rientro a scuola di 30mila studenti

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tutti a! E all’ora di pranzo, tutti a mensa. Ma non tutti, a tavola, siamo uguali. Lo dicono i dati: in Italia sono oltreglidelladell’infanzia e primaria di primo e secondo grado che hanno ricevuto una diagnosi di, circa il 14% del totale delle persone diagnosticate (dati Ministero della Salute, 2021). Per questi bambini settembre significa rientrare in aula e affrontare un nuovo anno, facendo i conti con la propria malattia e confrontandosi con i compagni di classe durante il pranzo in mensa: è fondamentale che le scuole offrano un ambiente sicuro e inclusivo per glicon. Informare dunque insegnanti, addetti alle mense e gli altri alunni sulla malattia e su come tutelare chi ne soffre è l’obiettivo che ha ...