Cdm | novità su decreto contro criminalità giovanile e siti porno | le ultime

Leggi su notizie

(Di giovedì 7 settembre 2023) Cdm, arrivanoimportanti in merito allagiovanili ed i: gli ultimi aggiornamenti La notizia è proprio di pochissimi minuti fa. Nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri, infatti, è stato approvato illeggelaminorile. Il tutto avvenuto dopo i violenti episodi che si sono verificati in due città del sud come Palermo e Caivano (provincia di Napoli). Secondo quanto riportato da fonti locali pare che nel documento sono stati inserite delle nuove misure urgenti per cercare di arginare il disagio tra i giovani e non solo: anche la povertà educativa e laminorile. Consiglio dei ministri (Ansa Foto) Notizie.comIn merito ad alcune ...