Cavriglia | incidente sul lavoro | operaio cade da 15 metri

(Di giovedì 7 settembre 2023) I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 15:01 apresso un’azienda per unsul. Coinvolto un uomo di 59 anni precipitato da circa 10/15. Sul posto sono intervenute automedica e Ambulanza della Misericordia died elisoccorso Pegaso 1. L’uomo è stato trasportato in codice 3 all’ospedale di Careggi a Firenze. Attivato il PISLL. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

Arezzo, 7 settembre 2023 – Incidente sul lavoro, un operaio è precipitato da 15 metri di altezza. I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle 15 in località Cavriglia in ...Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio alle 15,00 in un'azienda di Cavriglia. Un uomo di 59 anni, mentre stava lavorando, è precipitato da un'altezza di 10/15 metri.