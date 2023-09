Cathy Kelley | ”Ecco perché ho fatto fatica la prima volta in WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 7 settembre 2023)è tornata in WWE dopo un’assenza di quasi un anno a seguito dell’abbandono della compagnia nel 2020. In un’intervista con Out of Character,ha parlato di come fosse stata difficile la suarun in WWE. “Era veramente una sfida. Ai tempi avevo detto di voler perseguire altre cose, cose che pensavo che sarei riuscita ad ottenere anche in WWE, ma alla fine ho dovuto fare un passo indietro. La mia salute mentale era andata in declino, ho avuto a che fare con ansia, depressione ed attacchi di panico sin da quando ero alle superiori. Era davvero difficile. Com’è ho già detto penso che lasettimana mi avesse davvero sconper colpa di alcuni errori fatti in live tv, ed homoltaad arrivare dove volevo ...