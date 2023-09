Casta continua con i suoi privilegi

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 settembre 2023) Mentre i comuni cittadini devono affrontare carovita e inflazione, per i nostri politici non esiste crisi: da anni sono sulle barricate per difendere (e spesso aumentare) stipendi d’oro, indennizzi, vitalizi, auto blu, trattamenti di fine mandato, pensioni quasi «baby». Una battaglia trasversale, e quasi sempre vincente«Ci ripensino!». Ma lo straziante appello di Nichi Vendola agli ex colleghi è caduto con desolazione nel vuoto. L’ex governatore pugliese, nonché indimenticato fondatore di Sel, s’era rivolto aisuccessori: gli illustri eletti in consiglio regionale. Da tre anni, confidando nel tepore estivo, tentano di riaccaparrarsi l’assegno di fine mandato, abolito nel 2013 durante la fuggevole stagione di morigeratezza. L’audace proponimento è universalmente condiviso. Persino dai grillini, gli ex francescani della politica. Stavolta, sembrava fatta. Anche gli ...