(Di giovedì 7 settembre 2023) LO SCENARIO . Il ricorso agli ammortizzatori sociali è comunque contenuto. I sindacati: «Per i lavoratori significa non poter contare sul reddito pieno».

Cassa ordinaria e solidarietà. Autunno in frenata per il tessile L'Eco di Bergamo

Sul fronte gomma plastica, una realtà dove sta per terminare la Cigo è la Nolangroup di Brembate Sopra, nota per la produzione di caschi da motociclista. Il 30 settembre si chiuderà la cassa ordinaria ...Il consigliere dem in Regione Mastrovincenzo: "Servono sostegni dal territorio e il presidente Acquaroli solleciti il Governo" ...