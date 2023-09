Caso Giambruno | la risposta di Meloni | ' Un giornalista non dice alla Tv cosa pensa la moglie È un problema di libertà di stampa'

(Di giovedì 7 settembre 2023) su Tg. La7.it - "Io penso che Andreaabbia detto in modo frettoloso e assertivo unadiversa da quella interpretata dai più. Nelle sue parole non leggo 'Se giri in ...

...Giorgia Meloni rompe il silenzio sul. Lo ha fatto nella conferenza stampa per presentare il Decreto Caivano , spinta dalla domanda di un giornalista. 'Guardi io penso che Andreaabbia ...La7.it - "Io penso che Andreaabbia detto in modo frettoloso e assertivo una cosa diversa da quella interpretata dai più. Nelle sue parole non leggo 'Se giri in minigonna, ti possono ...... 'l'obbligo scolastico va garantito', ora si introduce 'un delitto' neldella dispersione ... Violenza sulle donne, Meloni: 'Voleva dire attente a stupratori' 'Andrea Gianbruno ha detto ...

Caso Giambruno, l’irritazione di Meloni: “Non decido io cosa deve dire. Che idea avete della libertà di stamp… la Repubblica

La mia libertà di stampa è questa", ha affermato il premier Giorgia Meloni, parlando nella conferenza stampa al termine del Cdm a proposito delle frasi del compagno Andrea Giambruno sul caso di ...Subito dopo Meloni però ritorna sul caso del first gentlemen chiedendo ai giornalisti di non tediarla con nuove domande sulle uscite del compagno giornalista. Insomma: la libertà di stampa vale per ...