Casartigiani Taranto chiede chiarezza sugli NCC Noleggio con Conducente abusivi

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tarantini Time Quotidianodall’assessorato e dalla direzione della Polizia Locale sui veicoli NCC (con, ossia sprovvisti di licenza obbligatoria, che sono attualmente in circolazione. Negli ultimi mesi, infatti, sono giunte diverse segnalazioni di utenti che avrebbero usufruito di servizi a pagamento, a disposizione di alcune strutture ricettive. Nello specifico, nelle località turistiche come San Vito, Lama e isole amministrative, i B&B e gli affittacamere avrebbero trasportato i clienti, in località balneari, alla stazione di, all’autostazione e agli aeroporti di Bari e di Brindisi, con i propri mezzi a pagamento. Inoltre, è stata anche segnalata la mancanza di posti ...