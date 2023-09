Casagiove | riapre il palazzetto dello sport

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 7 settembre 2023). Il, per la conduzione e gestione del quale si erano resi necessari drastici interventi dell’Amministrazione Comunale, torna a rivivere e i suoi spazi si riempiono delle voci e dell’entusiasmo che la passione per lorende vivi. La struttura, perché si evitasse un lungo periodo di inattività, è stata affidata da subito e per un anno, a seguito di pubblica selezione, alla Soc. Volleytime ASD, del Presidente Raffaele Di Pippo. Nella struttura svolgeranno attività e tornei la squadra di Pallavolo, che cura il settore giovanile dal Minivolley all’Under 18 e partecipa con la prima squadra al Campionato Regionale di Serie C, la squadra di Calcio a 5, Futsall, che milita nel Campionato interregionale di Serie B ...