Carolina Panthers – Atlanta Falcons | Pronostici | scelte e quote per la partita della settimana 1 della NFL

(Di giovedì 7 settembre 2023) Sia gli(0-0) che i(0-0) hanno avuto una stagione 2022 tutt’altro che stellare. L’intera NFC South ha vacillato e le due squadre hanno perso per un pelo l’accesso ai playoff con un record di 7-10. La divisione si riscalda con un nuovo inizio nellastagione 2023, con iche ospitano i loro rivali di divisione. Le due squadre hanno entrambe dei rookie in attacco che sperano di portare alla vittoria. Il running back diBijan Robinson porta la fiaccolaposizione, che sta cercando di dimostrare il suo valore nella lega. Il quarterback dei, Bryce Young, spera di riprendere la strada vincente intrapresa ...

Bryce Young (Carolina Panthers) - Scelta numero 1 del draft 2023. Subito titolare: pare pronto. 26) Jordan Love (Green Bay Packers) - Rodgers se n'è andato, tocca lui. Mica è un bene… ...hanno chiamato con la prima scelta del draft 2023 il quarterback Bryce Young, da Alabama University, vincitore dell'Heisman Trophy.

