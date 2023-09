(Di giovedì 7 settembre 2023) IN BERGAMASCA. Nei primi otto mesi Confidi Systema ha registrato una diminuzione delle domande del 6,9%. Il direttore: in difficoltà soprattutto le piccole imprese.

Certo è che alcuni interventi sono già più o meno delineati: nuovi sostegni per arginare il... nel corso di un intervento all'Ispi, a proposito deidi interesse, ha dichiarato che 'siamo ...Usa, ritorno a scuola piùSulle famiglie pesano l'inflazione e l'aumento deiUsa, Federal Reserve: ancora rischi da inflazione. Possibili nuove strette Un ulteriore inasprimento della ...Nellultimo anno listituzione ha aggressivamente alzato idi interesse, per 4,25 punti percentuali complessivi in risposta allalta inflazione. Ma con ilvita che si sta attenuando, mentre ...

Caro tassi, in calo le richieste di prestiti: «Aziende prudenti» L'Eco di Bergamo

Il direttore di Confindustria Bergamo, Paolo Piantoni, conferma «le criticità nell’accesso al credito da parte delle aziende e un deciso cambio di scenario rispetto al periodo Covid. Il netto rialzo ...Nell’ultimo anno l’istituzione ha aggressivamente alzato i tassi di interesse, per 4,25 punti percentuali complessivi in risposta all’alta inflazione. Ma con il caro vita che si sta attenuando, mentre ...