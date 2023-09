Caro affitti a Milano | fino a 800 euro per una stanza Sala contro il governo | «Santanchè non ha fatto nulla»

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 settembre 2023) Archiviate le vacanze estive, migliaia di studenti si preparano al ritorno in università. E con la riapertura degli atenei torna anche la questione del. La prima strigliata alarriva dal sindaco diGiuseppe: «Prendo atto che la ministra Santanché si è dimostrata all’inizio disponibile, ma dinon è successo niente», commenta il primo cittadino del capoluogo lombardo. Il riferimento è alle nuove regole per mettere un freno aglibrevi, che secondo gli esperti contribuiscono a ridurre l’offerta di appartamenti nelle grandi città e a far salire i prezzi delle case. Da fine giugno ad oggi, le case in affitto asu Airbnb sono addirittura aumentate, passando da 20mila a 23mila. Da qui l’appello di ...