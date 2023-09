Capuozzo crede nell' Italia | ' Vinciamo le prime due e tutto avrà un senso'

(Di giovedì 7 settembre 2023) G li occhi del mondo sulla Francia: domani, allo Stade de France di Parigi, coi padroni di casa a sfidare gli All Blacks, comincia la decima Coppa del Mondo ovale. Sino alla finale del 28 ottobre, in ...

E nell'Italia c'è un giocatore che ha i riflettori addosso: Ange. Il 24enne estremo/ala apprezzato a ogni latitudine è nato e cresciuto a Grenoble: Bourgoin, da domenica e per tutto il ...Angee Monty Ioane durante la Summer Nations Series 2023 festeggiano una meta La vittoria ... Quesada ha detto sì perchéal progetto" Da Crowley a Quesada. Affrontare un mondiale con un ...

Domani il via: per gli azzurri sabato c'è la Namibia, poi Urugauay, All Blacks e Francia. Il più atteso: "Dovremo avere tanta pazienza" ...Per questo dico: anche noi dobbiamo credere di avere la possibilità per ribaltare il ... riuscire a spuntarla nel girone con Giappone e Samoa”. Abbiamo recuperato Capuozzo, uomo copertina che piace ...