Capelli post vacanze | come prendersene cura

(Di giovedì 7 settembre 2023) Al rientro dallei vostrihanno lanciato un SOS? Vi spieghiamoprendervidella vostra chioma indebolita da sole, mare e umidità con semplici passi da seguire. Al rientro dallenotate iparticolarmente segnati? Non temete: è del tutto normale e vi spieghiamo il perché. L’estate mette a dura prova il nostro corpo, inclusi iche risentono di incessante stress, causato da svariati elementi. Prima di tutto il caldo stimola sudore. L’esposizione al sole, invece, inaridisce la chioma rendendola più cresca e quell’effetto “bruciacchiato” in stile paglia. E aggiungete anche un contatto più costante e duraturo con salsedine e cloro in mare e piscina. Questi sono soltanto alcuni dei motivi che spingono i vostri ...

... "Non gioco più a evitare quell'immagine riflessa" Le soluzioni 'dolci': i trattamenti veloci... Dalla radiofrequenza alle bende Accorgimenti casalinghi per il corpo, il viso e i'A casa, ...biondi, lasciati sciolti sulle spalle, incorniciano il suo viso e con la sua posa la ... I fan non si sono trattenuti con i complimenti sotto al, sottolineando il fascino furi dal comune ...... alta 1.60 circa con ineri e scarpe vans, sono venuti a cenare nel nostro locale chiedendo ... Vi chiedo di condividere questoil più possibile in modo tale da avvisare tutti i colleghi e ...

Capelli post vacanze: 5 (+1) consigli e dritte per prendersene cura Cliomakeup

Dopo un trapianto di capelli, è essenziale un periodo di recupero. L’Albania offre paesaggi mozzafiato e un clima mite, rendendola una destinazione ideale per il recupero post-operatorio. Gli ...E’ il monito che arriva da un post su Facebook pubblicato da un cittadino poche ore fa nel gruppo di Castellamonte e che è subito diventato virale. Il ladro, descritto come un individuo sulla ...