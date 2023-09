(Di giovedì 7 settembre 2023)qualifica ai Giochi di Parigi 2024 due imbarcazioni e sei atleti nel complesso nella prima giornata dedicata alle semifinali ai2023 di, in corso a Belgrado, in Serbia: vanno alle Olimpiadi il quattro di coppia senior maschile ed il doppio pesi leggeri maschile. Altre cinque barche olimpiche tenteranno la qualificazione nella Finale B, mentre nelle specialità non olimpicheconquista la Finale A con il singolo pesi leggeri maschile, mentre deve accontentarsi della Finale B con il singolo pesi leggeri femminile. Va detto che il campo di regata, battuto da un forte vento contrario, ha fortemente condizionato le gare odierne, col programma stravolto nella giornata di ieri e che stamane ha visto la riassegnazione delle corsie in base ai risultati dei turni precedenti, con condizioni ...

Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno - Campagna - Acerno, presiederà iVespri ... i quali potranno partecipare a emozionanti attività di, canoa e vela. A seguire, lungo ...Mattinata agrodolce per l'Italia ai Mondiali diin corso di svolgimento a Belgrado, dove erano in calendario molte delle semifinali. In ... Ia riuscirci sono stati i due del doppio ...Prosegue il Mondiale dia Belgrado con la quarta giornata di eliminatorie. Italia impegnata in cinque quarti di finale. Itre accedono alla semifinale e gli altri disputeranno le semifinali C/D per i ...

Canottaggio, primi due pass olimpici per l’Italia ai Mondiali. Rimandate Rodini-Cesarini OA Sport

Nella mattinata dei Mondiali 2023 di canottaggio a Belgrado, gli azzurri hanno conquistato due pass olimpici per Parigi 2024. Si sono qualificate per la finale due barche: il doppio pesi leggeri forma ...Il daveriese e il gaviratese sono secondi con il doppio PL e il quattro di coppia e puntano a una medaglia. Niente da fare per l'olimpionica, per Verità e per i fratelli Codato tutti ammessi alla fina ...