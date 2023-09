Canottaggio | Mondiali 2023 | finale e carte Olimpiche per il 4 di coppia e il doppio pesi leggeri maschile

(Di giovedì 7 settembre 2023) Mattinata agrodolce per l’Italia aidiin corso di svolgimento a Belgrado, dove erano in calendario molte delle semifinali. In palio anche diversi pass olimpici per i prossimi Giochi di Parigi, e due equipaggi azzurri sono riusciti a centrare l’obiettivo. I primi a riuscirci sono stati i due delformato da Stefano Oppo e Gabriel Soares, che ha chiuso in seconda posizione la seconda semidietro la Svizzera, ottenendo la qualificazione allae uno dei sette pass non nominali disponibili. In chiusura di programma Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili anche loro grazie a un secondo posto sono riusciti a conquistare lae il pass nel quattro di ...

Prosegue il Mondiale dia Belgrado con la quarta giornata di eliminatorie. Italia impegnata in cinque quarti di finale. I primi tre accedono alla semifinale e gli altri disputeranno le semifinali C/D per i ...Terza giornata aidiin corso a Belgrado, in Serbia. Arriva la promozione ai ripescaggi, e quindi l'ingresso in semifinale, per il doppio pesi leggeri femminile delle campionesse olimpiche ...Napoli . Dopo il quarto posto nella prima regata deiin corso di svolgimento a Belgrado in Serbia, il quattro senza azzurro è stato costretto a ... Foto:.org

LIVE Canottaggio, Mondiali 2023 in DIRETTA: l'Italia si gioca i primi pass olimpici OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 7 SETTEMBRE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della quinta giornata di gare dei Mondiali 2023 di cano ...Secondo posto per l’equipaggio del doppio assieme a Matteo Sartori in Serbia, alle spalle della Spagna. E domani altro appuntamento ...