(Di giovedì 7 settembre 2023) Nella mattinata dei Mondiali 2023 dia Belgrado, gli azzurri hanno conquistato due pass olimpici per2024. Si sono qualificate per ladue barche: ilpesi leggeri formato da Stefano Oppo e Gabriel Soares e il 4 dicon Giacomo Gentili e Luca Chiumento. Queste le parole dei protagonisti: Stefano Oppo: “Soddisfatto del risultato anche perché nella prima parte il campo era molto mosso e quindi abbiamo cercato di non avare problemi dopo aver visto quello che è successo alla Germania (si è rovesciata, ndr). Ora siamo in, dopo aver anche qualificato la barca pere vediamo che succede”.Gabriel Soares: “Felice di come abbiamo tenuto la gara, abbiamo lasciato sfogare la Svizzera per non avere problemi con le onde e poi sul ...

... sia il doppio leggero di Soares e Oppo sia il quattro dicon Carucci, Chiumento, Gentili e ... Il quadruplo azzurro (foto in alto -.org) è stato invece battuto dalla Polonia al ...Mattinata agrodolce per l'Italia ai Mondiali diin corso di svolgimento a Belgrado, dove erano in calendario molte delle semifinali. In ...la finale e il pass nel quattro dimaschile. ...Prosegue il Mondiale dia Belgrado con la quarta giornata di eliminatorie. Italia impegnata in cinque quarti di ... Nel doppio pesi leggeri maschile laitaliana formata da Stefano Oppo ...

Canottaggio, 4 di coppia e doppio pl a Parigi: "Primo obiettivo raggiunto, ora in finale nulla da perdere" OA Sport

Il daveriese e il gaviratese sono secondi con il doppio PL e il quattro di coppia e puntano a una medaglia. Niente da fare per l'olimpionica, per Verità e per i fratelli Codato tutti ammessi alla fina ...I Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, proseguiranno oggi, giovedì 7 settembre, con la quinta sessi ...