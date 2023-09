Cannavaro snobba il Napoli | “Alla Juve ho capito cosa significasse vincere”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’ex capitano della Nazionale italiana, Fabio, ha spezzato una lancia a favore dellantus in un’intervista a Radio Deejay. L’ex capitano della Nazionale italiana, Fabio, ha recentemente rilasciato dichiarazioni sorprendenti riguardo al suo storico trasferimento dall’Interntus nel 2004. In un’intervista a Radio Deejay,ha dichiarato: “Lala odi o la ami. Per me è stata una fortuna perché hola differenza tra giocare e. Sai che ogni domenica è una battaglia, su ogni campo ti riempiono di parole, ti lanciano uova e bottiglie. Vai in campo e lotti contro tutti”. Le parole digettano nuova luce sul suo passaggio...