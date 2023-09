Cannavaro | “Kvara o Osimhen? Il Pallone d’Oro lo darei a lui” | poi l’analisi su Napoli-Lazio

(Di giovedì 7 settembre 2023) Le parole del Campione del Mondo 2006 nonché exsulle nomination aldei calciatori azzurri. La sconfitta contro laha fatto si che venissero fuori diversi campanelli d’allarme in casagià dopo 3 giornate di campionato. Contemporaneamente alla sosta per le Nazionali però, l’ansia dei tifosi partenopei è rientrata in seguito alle 30 nomination per ilad opera di FranceFootball, in cui figurano gli azzurritskhelia nonché l’ex Kim. Ecco dunque arrivare l’opinione in merito ad entrambi gli argomenti dell’exnonché vincitore del premio iridato Fabio. “ilad ...

Fabio, ex azzurro e Pallone d'oro, così commenta la cavalcata della squadra di Luciano ... Osimhen esono fortissimi ma questo trionfo ha tante facce". Non c'è stato insomma il solista ...ha detto: "Al Maradona c'è un'atmosfera diversa in certe notti, è molto contagioso come ...ogni volta che riceve palla dribbla e poi ritorna. Osimhen poi è ovunque, in attacco e in ...Fabio, ex azzurro e Pallone d'oro, così commenta la cavalcata della squadra di Luciano ... Osimhen esono fortissimi ma questo trionfo ha tante facce". Non c'è stato insomma il solista ...

Cannavaro: "Ecco a chi darei il Pallone d'Oro tra Kvara e Osimhen. Lazio Non mi preoccupa" Tutto Napoli

Ai microfoni di Radio Marte, l'opinionista TV Enrico Fedele, ex procuratore dei fratelli Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha espresso ...Fabio Cannavaro, ex difensore tra le altre del Napoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset a margine di un evento a Milano ...