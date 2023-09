Canale Cinque | arriva Circo Max-Una notte di hit

(Di giovedì 7 settembre 2023) Giovedì 7 settembre, in prima serata su5,Max – Unadi hit”. Una serata evento unica, all’insegna della grande musica, con Max Pezzali In esclusiva, i telespettatori di5 potranno prendere parte a una festa lunga più di due ore e mezza, in cui si canteranno tutti i più grandi successi del cantautore che ha segnato la storia della musica italiana: da Hanno ucciso l’Uomo Ragno a Nord Sud Ovest Est, Come mai, Una canzone d’amore e tanti altri. Max Pezzali, tra i protagonisti indiscussi della scena live italiana 2022-2023, chiude in bellezza il suo tour e festeggia così i trent’anni di carriera dal palco delMassimo – luogo emblematico per ogni musicista – che per l’occasione si addobba a festa richiamando l’iconico immaginario dell’artista ...

Riuscirà la prossima settimana ad insidiare Alberto Matano Myrta Merlino batte l'agguerrita concorrenza di Rai Uno: gli ascolti dell'Estate in diretta Il nuovo volto di5 alla guida della ...Su US Open 4 (in HbbTV sulle smart tv abilitate) si può seguire anche l'esordio di Francesco ... I francesi hanno vintoSlam in doppio insieme, ma fanno coppia solo per il terzo torneo in ...Sabato 9 settembre , alle ore 16:30 , tornerà Verissimo , talk show di5 condotto da Silvia Toffanin . Quest'anno, la nuova edizione del programma debutterà in ...al timone di Pomeriggio, ...

Myrta Merlino a Pomeriggio 5 2023 su Canale 5: quando inizia Io Donna

Il luogo della manifestazione è collegato benissimo con il trasporto pubblico. Le famiglie potranno anche lasciare la macchina al parcheggio Brin e, con soli 5 euro, prendere la navetta per ...Sarà «una notte di hit» quella di stasera, giovedì 7 settembre 2023. In occasione dei suoi trent'anni di carriera, su Canale 5 andrà in onda il concerto di ...