Camaldoli | addio a padre Bargellini Il gigante bianco e l' ultima missione

(Di giovedì 7 settembre 2023) Aveva 84 anni. Si è spento in Brasile dove si era trasferito 18 anni fa per servire i poveri delle favelas. Già priore generale, nel 1993 aveva aperto le porte dell'Eremo a Giovanni Paolo II per un ...

Aveva 84 anni. Si è spento in Brasile dove si era trasferito 18 anni fa per servire i poveri delle favelas. Già priore generale, nel 1993 aveva aperto le porte dell'Eremo a Giovanni Paolo II per un ...Proprio a, mi ricordo una bellissima discussione in cui Bruno mi descriveva i suoi anni universitari, ricordando amicizie comuni, in particolare quella del compianto Emilio Renzi, laureato ...... col sostegno dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, del Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, dell'Associazione "Romagna" e del citato "Cenacolo dei Cercanti" La sua ...

Camaldoli, addio a padre Bargellini. Il gigante bianco e l'ultima ... LA NAZIONE

Aveva 84 anni. Si è spento in Brasile dove si era trasferito 18 anni fa per servire i poveri delle favelas. Già priore generale, nel 1993 aveva aperto le porte dell’Eremo a Giovanni Paolo II per un in ...È morto a 104 anni Bruno Segre, ex partigiano e figura centrale del dialogo ebraico-cristiano. Guidò l’associazione Neve Shalom Italia, a supporto di un villaggio cooperativo abitato da arabi palestin ...