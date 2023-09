Calendario Mondiali canottaggio 2023 oggi | orari giovedì 7 settembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) Idie para, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, proseguiranno, con la quinta sessione di gare, dedicata alla prima parte delle semifinali del. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 09.35 L’Italia sarà protagonista con 10 equipaggi: 9 (sette olimpici e due non olimpici) saranno inal mattino nelle Semifinali A/B e tenteranno l’ingresso in Finale A (con annesso pass per Parigi 2024 per le 7 barche olimpiche), mentre 1 (olimpico) nel pomeriggio sarà in acqua nelle Semifinali C/D e proverà ad entrare in Finale C. La diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD ...