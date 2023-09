Calendario ginnastica artistica oggi | Campionati Italiani | orari 7 settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023)giovedì 7(alle ore 16.00) va in scena la seconda giornata di gare aiAssoluti di. Al PalaIndoor di Padova spazio alla prima parte del concorso generale individuale maschile, valido anche come parte di qualificazione alle Finali di Specialità. Si preannuncia grande spettacolo, con tante stelle del panorama nazionale pronte a mettersi in gioco in un evento che determinerà anche quali saranno le azzurre che prenderanno parte ai Mondiali di Anversa. Ilprevede un doppio all-around, sul modello di quanto accade negli USA e che alle nostre latitudini aveva esordito lo scorso anno: le ragazze saranno impegnate in un giro completo nella giornata odierna e in una seconda prova su tutti gli attrezzi venerdì ...