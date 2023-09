Calciomercato Serie A | retroscena Suso | strada tracciata per la sessione invernale

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ilestivo è andao in archivio e le squadre sono quasi definitive. Quasi perché è ancora aperto il mercato svincolati e anche i club del campionato diA sono attivi con l’idea di valutare le migliori occasioni dal punto di vista tecnico ed economico. Un calciatore destinato a cambiare maglia entro i prossimi mesi è, attaccante ex Milan. Lo spagnolo attualmente gioca al Siviglia ma l’addio al club è previsto a stretto giro di posta. Il classe 1993 è bravissimo dal punto di vista tecnico ed è in grado di fare la differenza nell’uno contro uno e a saltare l’uomo. Si è dimostrato anche un buon realizzatore e pericoloso da calci piazzati. Foto di Julio Munoz / AnsaNel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Liverpool, Almeria e Genoa ma l’esperienza più importante è stata con la divisa rossonera. Il ...

Infatti, dopo aver subito unadi imbarcate, tra cui quella della Supercoppa proprio contro i nerazzurri, il tecnico rossonero aveva deciso di mettere in atto una vera e propria rivoluzione ...Nonostante la giovane età, Paoloni ha accumulato una discreta esperienza in giro per l'Italia: 'Sono stato nelle giovanili di Fiorentina, Genoa, Vicenza, ed ho giocato anche alla Gelbison inC. ...Hai alle spalle molti anni inD e qualche stagione in Lega Pro. Cosa pensi di portare in dote all'Anzio 'Sicuramente dall'alto dei miei 32 anni, che ormai purtroppo sono un dato di fatto, ...

Calciomercato, chi ha speso di più (e meglio) in Serie A. I nostri voti - Info Data Il Sole 24 Ore

La Lega Serie A ha definito le date e gli orari delle partite fino alla 19ª giornata, cioè al 7 gennaio, ultima partita del girone d'andata. Ecco il quadro completo degli impegni del Napoli di Rudi ...A meno di un mese dall'inizio del campionato, siamo pronti per il primo scontro diretto tra la squadra Giallorossa e quella Crociata. La grande domanda rimane: chi uscirà vittorioso allo stadio Nicola ...