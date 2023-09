Calcio | Scaloni | ' Messi in forma e pronto per le qualificazioni ai Mondiali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Buenos Aires, 7 set. (Adnkronos) - Il tecnico dell'Argentina Lionelha dichiarato che Lionelgiocherà quanti più minuti possibili nei primi due turni del torneo di qualificazione alla Coppa del Mondo Fifa 2026 del Sudamerica. Il 36enne ha avuto un programma fitto di partite per il nuovo club Inter Miami, ma dovrebbe iniziare giovedì per l'Albiceleste contro l'Ecuador a Buenos Aires. "Ho parlato un po' con lui ieri e si è reso disponibile", ha dettoin conferenza stampa. "In linea di principio giocherà il più possibile. Per noi è importante solo il fatto che sia in campo. Non c'è motivo di salvaguardarlo se non ha problemi di infortuni". Da quando è arrivato all'Inter Miami a parametro zero a luglio,ha segnato 11 gol in altrettante partite fornendo cinque assist. In quel periodo, gli Herons ...