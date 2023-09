Calcio | Nunziata | ' fondamentale partire bene nel girone di qualificazione'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Jurmala, 7 set. - (Adnkronos) - Il nuovo biennio della Nazionale Under 21 inizia domani da Jurmala. Sarà la città a 20 km dalla capitale Riga a ospitare Lettonia-Italia (ore 16, diretta Rai2), partita che segna l'esordio sulla panchina degli Azzurrini di Carminee quello della squadra nelle qualificazioni all'Europeo 2025 in programma in Slovacchia. La squadra ha raggiunto ieri la Lettonia dopo i primi allenamenti al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia: le sensazioni disono positive. "Sicuramente il feedback è buono, anche perché diversi ragazzi li conoscevo già - le parole dell'allenatore -. In vista della partita c'è da valutare la condizione fisica dei giocatori e, in particolare, quelle di Turicchia, Baldanzi e Miretti che hanno qualche problemino. Le difficoltà sono legate ovviamente al fatto che siamo a inizio stagione ...

Il ct, infine, si è soffermato sugli avversari: 'Parliamo di una buona squadra con buoni giocatori, in un contesto in cui di partite internazionali semplici non ce ne sono più - dice- . L'...La strada dell'Under 21 azzurra verso l'Europeo didel 2025 in Slovacchia parte domani con Italia - Lettonia, che sarà giocata a Jurmala, città ... Carmine, dopo la bruciante ...La strada dell'Under 21 azzurra verso l'Europeo didel 2025 in Slovacchia parte domani da Jurmala, città a 20 km dalla capitale Riga, che alle ... Carmine. "Sicuramente il feedback è ...

Calcio: Nunziata, ‘fondamentale partire bene nel girone di ... Il Sannio Quotidiano

Nuovo ciclo e nuovo allenatore per la Under 21, nuovo anche il capitano: fascia al braccio per Lorenzo Pirola, difensore della Salernitana classe 2002. La partita in diretta su Rai2 alle 16 ...La strada dell'Under 21 azzurra verso l'Europeo di calcio del 2025 in Slovacchia parte domani da Jurmala, città a 20 km dalla capitale Riga, che alle 16 (diretta su Rai2) ospiterà l'incontro Lettonia- ...