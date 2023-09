Calcio | l’Italia Under 19 supera per 3-2 l’Irlanda del Nord in amichevole

(Di giovedì 7 settembre 2023) Brillante vittoria per19 nell’contro i pari-età deldelgiocata quest’oggi allo stadio Lungobisenzio di Prato. La compagine allenata dal commissario tecnico Bernardo Corradi si è aggiudicata il match con il punteggio di 3-2. Sfida che si è rivelata subito scoppiettante con il vantaggio azzurro dopo soli 4 giri di lancette, quindi pareggio degli irlandesi con Evans al minuto 11. Di nuovo Italia U19 avanti al minuto 22, quindi il primo tempo si chiude sul punteggio di 3-1 con la rete italiana al 40°. Nella ripresadelaccorcia le distanze al minuto 67 con Moses, ma il punteggio non cambierà più fino al novantesimo, consegnando la vittoria al. Quella che si è disputata nel pomeriggio odierno ...

