(Di giovedì 7 settembre 2023) "Sono nato a Marsiglia e so cosa vuol dire la", dice l'ex Sassuolo FIRENZE - "Abbiamo grandi ambizioni, vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Personalmente non ho tanti obiettivi, voglio fare bene, aiutare la, giocare il maggior numero di partite e vincere qualcosa se è possibile"

...di Verona e, a cavallo degli anni '70. Cresciuto nelle giovanili della Roma, esordì in prima squadra nel 1962 e vi rimase fino al 1975. Ginulfi è l'unico italiano ad aver parato un...Da tre anni sono in Italia ed è sempre stato difficile giocare contro la. Ringrazio ... Non ho unideale, non ho tanta fisicità, mi piace giocare corto, partire da dietro, toccare ...Da tre anni sono in Italia ed è sempre stato difficile giocare contro la. Ringrazio ... "Non ho unideale, non ho tanta fisicità, mi piace giocare corto, partire da dietro, toccare ...

Calcio: Fiorentina.Maxime Lopez'Squadra ambiziosa,mi piace la pressione' sport.tiscali.it

La speciale graduatoria del campionato italiano in cui i bianconeri sono lontani non solo dal primo posto, ma pagano dazio anche a tutte le altre big ...'Sono nato a Marsiglia e so cosa vuol dire la pressione', dice l'ex Sassuolo FIRENZE (ITALPRESS) - 'Abbiamo grandi ambizioni, vogliamo fare ...