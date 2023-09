Calcio femminile | il Napoli riceverà domani il trofeo per la vittoria della Serie B

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 settembre 2023) Prima di dare il via alla nuova stagione, che si aprirà domenica alle 15 con la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia in casaRes Women, ildalla presidenteDivisioneLaura Tinari ilper ladel campionato diB 2022/23.La premiazione si terràalle 11 a, nella Sala del Capitolo in San Domenico Maggiore, nel corso dell’evento organizzato per presentare la squadra che prenderà parte al prossimo campionato diA e per svelare le nuove maglie gara. Saranno presenti il presidente del club Alessandro Maiello, il presidente onorario Raffaele Carlino, l’assessore allo sport del comune di...