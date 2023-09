Calabria | va al bar sull' Aspromonte e mostra lo scontrino | Quanto ho speso per un panino e tre bibite

(Di giovedì 7 settembre 2023), va in un bar a Santo Stefano in(provincia di Reggio) elo: ecco aammonta la sua spesa per une treSanto Stefano inè un piccolo comune situato nella regione della, nel sud Italia, ai piedi del massiccio dell'. Questa affascinante località offre una serie di attrazioni che la rendono un luogo interessante da visitare per gli amanti della natura, della storia e della cultura. Uno dei principali punti di interesse è il suo ambiente naturale straordinario. Questa zona è circondata da montagne spettacolari e boschi lussureggianti che la rendono una destinazione ideale per gli amanti del trekking, ...

...a causa delle piogge torrenziali e alcuni turisti sono bloccati nelle strutture esterne die ... Intanto, il ciclone Daniel sta per lambire lae la Sicilia . Le coste dello jonio meridionale ......che a Reggioun caffè costi 90 centesimi e a Milano un euro e 50, gli si chiedeva perché sia contrario alle gabbie salariali. Landini sceglieva di rispondere come se un espresso alfosse ...... ma non le mie idee politiche siete pregati di andare a f***o al'. Leggi Anche Da Eric Clapton ... Leggi Anche L'appello di Roger Waters per l'ospedale di Cariati, in: 'Riapritelo subito' ...

Il progetto - Inaugurato a Scalea il primo bar biologico della Calabria: «Credo in questo progetto» LaC news24

Una festa ed un tributo ai tanti, tantissimi amari calabresi . La giovane Cristina Familiari vince la seconda edizione di "Amara Calabria" , il contest ...Una festa ed un tributo ai tanti, tantissimi amari calabresi. La giovane Cristina Familiari vince la seconda edizione di “Amara Calabria”, il contest organizzato dal Piro Piro di Reggio Calabria. Il s ...