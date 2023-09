Cala il prezzo del gas in Italia | indice Gme a 34 | 38 euro

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il valore dell'Igi (n gas index) oggi è pari a 34,38al Megawattora, in ribasso rispetto ai 35,71di ieri. Lo si legge in una nota del Gestore dei Mercati Energetici - Gme che ...

Il valore dell'indice Igi (Italian gas index) oggi è pari a 34,38 euro al Megawattora, in ribasso rispetto ai 35,71 euro di ieri. Lo si legge in una nota del Gestore dei Mercati Energetici - Gme che ...... compralo al migliorda eBay a 379 euro . 4 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo VIA FONTE Notizie Relazionate Sonos Move 2 Accessori Articolo Sonos,la domanda di smart speaker: ...La piccola torinese, in attesa della nuova generazione che ha iniziato l'assemblaggio a Saragozza , aggiorna la gamma, cona partire da 17.650 euro, chea 15.950 euro grazie alla ...

iPhone 13: il prezzo cala a 659€, è l'OFFERTA TOP di oggi Telefonino.net

Il valore dell'indice Igi (Italian gas index) oggi è pari a 34,38 euro al Megawattora, in ribasso rispetto ai 35,71 euro di ieri. (ANSA) ...Marathon Digital, una società di mining di Bitcoin, ha incolpato le condizioni meteorologiche estreme per la diminuzione della produttività del mining di Bitcoin nel mese di agosto. “La diminuzione de ...