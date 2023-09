Cajuste e Lindstrom | “Felici di essere a Napoli Siamo pronti”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 7 settembre 2023) Jense Jespersono i nuovi acquisti delpromettono di lasciare il segno in maglia azzurra. CALCIO. Rudi Garcia, tecnico del,tiene d’occhio due talenti che promettono molto: il centrocampista svedese Jense l’attaccante danese Jesper. La sosta internazionale del campionato di Serie A sarà un ottimo momento per vedere questi nuovi acquisti in azione con le rispettive nazionali.: Il Mediano Versatileè un mediano che abbina forza fisica a una buona tecnica. Nonostante un avvio non proprio brillante con il, il calciatore è ottimista sul suo futuro con la squadra azzurra. “L’inizio è stato difficile,” ha ammessoin ...