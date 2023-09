Caivano | il CdM | niente stretta sui siti a luci rosse | tutti i dettagli

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nel Dl, approvato oggi dal Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, non ci sono il divieto o la limitazione di accesso per i minori aipornografici. Il governo conferma le indiscrezioni sulla nomina di Fabio Ciciliano come commissario alla riqualificazione del Comune alle porte di Napoli, un delle più importanti piazze di spaccio d'Italia. Testo in aggiornameneto. In diretta la conferenza stampa sui provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri n. 49 https://t.co/Qnppn2VPT9 — Palazzo Chigi (@Palazzo Chigi) September 7, 2023

FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Decreto, ok dal. Via cellulare a minori che delinquono Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con 'misure ......apprende l'AGI da fonti che hanno partecipato al Consiglio dei ministri nella riunione odierna a palazzo Chigi e' stato individuato il nome e condiviso dal. Dopo la pubblicazione del dl...Oltre a ciò, è previsto un piano da 30 milioni di euro pere l'istituzione di un commissario ad hoc. Cosa c'è nel decreto Insi è discusso se far scendere l'imputabilità dei minori dagli ...

Decreto Caivano approvato: multe ai genitori e via i cellulari Nella ... si legge che per i minori sarà più facile finire in carcere. Il dl approvato dal Cdm ha abbassato da 9 a 6 anni la soglia della ...Aiuti anche per Caivano, Lampedusa e Linosa ... Affitti brevi Presentato in cdm un disegno di legge sugli affitti brevi in otto articoli. L'obiettivo è «fornire una disciplina uniforme a livello ...