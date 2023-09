Caivano | Ciciliano nominato commissario alla riqualificazione

...di Fabiocome commissario alla riqualificazione del Comune alle porte di Napoli, un delle più importanti piazze di spaccio d'Italia. Testo in aggiornameneto. MANTOVANO: 'MODELLODA ...Il commissario perIl decreto prevede anche la nomina di un commissario alla riqualificazione di. Si tratta di Fabio, medico della Polizia di Stato, che dovrà gestire i 30 ...L'esecutivo ha anche nominato Fabiocommissario alla riqualificazione di, il comune in provincia di Napoli visitato nei giorni scorsi dalla premier Meloni, invitata dal prete anti - ...

Ciciliano commissario alla riqualificazione di Caivano. Gestirà i 30 milioni di euro per fronteggiare il degr… La Repubblica

Il conferenza stampa i ministri competenti hanno presentato il decreto Caivano: non c’è l’abbassamento dell’età per ...L’attività politica del governo di Giorgia Meloni riprende con l’approvazione di alcuni decreti destinati a far discutere. Il consiglio dei ministri ha dato il suo via libera al decreto Caivano, con a ...